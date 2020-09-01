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19:09 01.09.2020

Фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении нардепа Лероса из своих рядов

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Фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении нардепа Лероса из своих рядов

Парламентская фракция партии "Слуга народа" приняла решение исключить народного депутата Гео Лероса из своего состава.

"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", - сообщается в Телеграм-канале партии во вторник.

Как сообщалось, Лерос на пленарном заседании во вторник с трибуны парламента обвинил президента Украины Владимира Зеленского в покрывательстве коррупции, которую якобы возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он также заявил, что Зеленский несет персональную ответственность за преследование общественных активистов, журналистов и оппозиционных политических организаций.

После этого фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за исключение Лероса из своего состава. Лерос сообщил в Facebook, что соответствующее поручение Зеленский дал главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и "даже лично давит на депутатов", которые не соглашаются его исключать.

29 марта Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

11 июня НАБУ сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака (т.н.дело "пленок Ермака"), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В тот же день Зеленский публично заявил, что Денис Ермак, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, "точно не брал денег" и "просто болтун". При этом Лероса, который также был его внештатным советником, глава государства назвал "аферистом".

28 августа Лерос сообщил о поджоге своего автомобиля неизвестными. Полиция расследует этот инцидент.

Теги: #украина #слуга_народа #лерос
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