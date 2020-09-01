События

18:12 01.09.2020

ООН известно о 450 случаях пыток в Беларуси, местонахождение 6 человек неизвестно

2 мин читать
ООН известно о 450 случаях пыток в Беларуси, местонахождение 6 человек неизвестно

Эксперты ООН по правам человека сообщают о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси во время задержаний после президентских выборов.

"Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам", - говорится в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Кроме того, в сообщении отмечается, что местонахождение и состояние здоровья, по крайней мере, шестерых человек неизвестны их родственникам.

Помимо этого, эксперты ООН получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

"Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международным правом в области прав человека. Никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть использованы для практики, терпимости или оправдания насильственных исчезновений. Власти Беларуси должны немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности", - подчеркнули эксперты ООН.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые выступления противников действующего президента, которые считают официальные результаты прошедших 9 августа президентских выборов недостоверными. Протестующие требуют проведения повторных выборов. В период 9-11 августа силовые структуры проводили жесткий разгон акций протеста с использованием спецсредств - водометов, светошумовых гранат, применялась стрельба по протестующим резиновыми пулями. В течение трех суток были задержаны около 7 тысяч человек, сотни пострадавших госпитализированы, несколько человек скончались. К настоящему времени неизвестно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие в отношении задержанных.

Теги: #оон #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 01.09.2020
Закрытие границ больше всего навредит Беларуси - глава МИД Литвы

Закрытие границ больше всего навредит Беларуси - глава МИД Литвы

14:42 01.09.2020
Лукашенко обвинил белорусские костелы в антигосударственной пропаганде

Лукашенко обвинил белорусские костелы в антигосударственной пропаганде

14:32 01.09.2020
В Минске проходят несанкционированные акции студентов: милиция подтверждает задержания

В Минске проходят несанкционированные акции студентов: милиция подтверждает задержания

14:15 01.09.2020
Лукашенко объяснил свой былой "поворот" к Западу необходимостью "выживать" в условиях непонимания со стороны России

Лукашенко объяснил свой былой "поворот" к Западу необходимостью "выживать" в условиях непонимания со стороны России

13:18 01.09.2020
Беларусь может закрыть границы под Брестом и Гродно для западных стран - Лукашенко

Беларусь может закрыть границы под Брестом и Гродно для западных стран - Лукашенко

13:08 01.09.2020
Тихановская уверена, что победила на выборах в Беларуси, но считает себя скорее национальным лидером, а не президентом

Тихановская уверена, что победила на выборах в Беларуси, но считает себя скорее национальным лидером, а не президентом

09:27 01.09.2020
Страны Балтии договорились прекратить покупку э/э у Беларуси после запуска БелАЭС

Страны Балтии договорились прекратить покупку э/э у Беларуси после запуска БелАЭС

23:08 31.08.2020
Штаб Бабарико объявляет о создании партии "Вместе"

Штаб Бабарико объявляет о создании партии "Вместе"

20:29 31.08.2020
Власти Беларуси не готовы разрешить внутриполитический конфликт путем переговоров - Координационный совет оппозиции

Власти Беларуси не готовы разрешить внутриполитический конфликт путем переговоров - Координационный совет оппозиции

18:14 31.08.2020
МВД Беларуси: 173 человека задержаны на несанкционированных акциях в воскресенье

МВД Беларуси: 173 человека задержаны на несанкционированных акциях в воскресенье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло в 21 регионе Украины и Киеве – СНБО

В Украине 2088 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 48 новых жертв вируса

КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Степанов: Минздрав достаточно разработал все правила и рекомендации по организации учебного процесса

ПОСЛЕДНЕЕ

В зоне проведения ООС на Донбассе продолжает соблюдаться режим прекращения огня

НАНУ ожидает решения Нацфонда фундаментальных исследований по грантам для разработки двух отечественных вакцин от Sars-Cov-2

Польша снимает эпидемиологический запрет на авиасообщение с Китаем и еще тремя странами

Ужесточение режима работы Рады из-за Covid-19 пока не планируется - Разумков

В Киеве отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников - команда Кличко

Благодаря системе "Безопасный город" полицейские Киева задержали злоумышленников, неделю удерживающих в заложниках бизнесмена – Крищенко

Российские наемники режим тишины с полуночи не нарушали – Минобороны

Дело о присвоении бюджетных средств, предназначавшихся на реконструкцию системы водоснабжения в Харьковской области, направлено в суд

Amazon получил разрешение на доставку заказов дронами в США

Пенсионеры старше 75 лет с 2021г будут получать доплаты к пенсиям – глава комитета Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА