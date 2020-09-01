НАНУ ожидает решения Нацфонда фундаментальных исследований по грантам для разработки двух отечественных вакцин от Sars-Cov-2

Национальная академия наук Украины (НАНУ) ожидает решения Национального фонда фундаментальных исследований о предоставления грантов для разработки двух отечественных вакцин от вызывающего COVID-19 вируса Sars-Cov-2, сообщил директор Института биохимии им. Палладина Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

"Мы подали проекты на соискание грантов в Национальный фонд фундаментальных исследований с тем, чтобы они профинансировали создание отечественной вакцины разного типа. Мы подали два проекта для создание разных типов вакцин (на разных платформах) против Sars-Cov-2. Фонд должен был дать ответ уже пару недель назад, но ответа пока нет" - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя перспективы разработки и производства в Украине вакцины от Sars-Cov-2.

Комисаренко отметил, что "НАНУ выступила инициатором создания минимум двух типов вакцины против Sars-Cov-2".

Комисаренко отметил, что заявления чиновников о возможности выпуска украинской вакцины от Sars-Cov-2 "вызывают много вопросов", в частности, о том, будет ли это производство вакцины собственной разработки или выпуск на мощностях украинских предприятий иностранной вакцины.

"Когда в Минздраве говорят, что обеспечат украинцев отечественной вакциной, я не знаю, что они имеют в виду. Возможно, они называют отечественной вакциной покупку иностранной вакцины, которую расфасуют в картонные коробочки, вложат инструкцию и напишут название на украинском языке. Это простейший путь, но назвать такую вакцину отечественной трудно", - сказал он.

Комисаренко отметил, что "есть и другой путь, достаточно распространенный среди других стран в мире, которые не имеют собственного научного потенциала".

"Это покупка технологии производства эффективной иностранной вакцины, которая индуцирует у реципиентов достаточный иммунный ответ, не имеет (или имеет минимум) побочных эффектов и рекомендована ВОЗ", - сказал он.

При этом, по мнению Комисаренко, "внедрение купленной (или полученной) технологии на предприятиях фармацевтической и (или) биотехнологической промышленности в Украине совсем не простое дело".

«Кроме прочего, оно требует современного высококачественного оборудования, а также хорошо подготовленного персонала. Крайне важен контроль качества получаемого продукта. Нам нужна не столько дешевая, сколько качественная вакцина. Если в Минздраве говорят, что уже ведут переговоры о покупке, или даже готовы купить китайскую или российскую вакцину, то я считаю, что и в Китае, и в России могут сделать качественную вакцину (или вакцины), но сейчас этого делать нельзя, потому, что эти вакцины не прошли клинические испытания в полном объеме, и мы не знаем их качества. Если они говорят, что будет создана собственная вакцина, то я тоже не знаю, о чем это, так как в Минздраве Украины нет научных коллективов и соответствующих экспертов, способных не только создать вакцину, но даже оценить ее качество. Мы сейчас пытаемся сделать собственную вакцину, но, к сожалению, у нас пока нет никакого диалога с Минздравом – главным социальным заказчиком продукции в борьбе с коронавирусом. Они, наверное, забыли, чтоНАН Украины – главная научная организация страны, и не интересуются нашими возможностями", - сказал он.

Комисаренко также обратил внимание на то, что перед принятием решения о применении вакцины, она должна пройти серьезные клинические испытания, которые требуют достаточно длительного времени, поэтому "вакцина в достаточном количестве может появиться только к концу года или позднее".

Он также выразил мнение что украинские фармкомпании могут предложить крупным международным производителям свои производственные мощности для производства вакцины от Sars-Cov-2, что потребует передачи технологии.

При этом Комисаренко обратил внимание на трудности в разработке и производстве собственной вакцины в Украине, "когда по собственной технологии сделан прототип, проведены доклинические и клинические испытания, которые дадут право на выпуск и коммерциализация вакцины".

"Реально ли это в Украине? Хочется сказать "да", но я буду осторожен и скажу "нет", и не потому, что мы не можем сделать вакцину. Можем, но в Украине практически отсутствует инновационный климат, нет государственной политики для поддержки отечественных инновационных проектов", - сказал он.

Комисаренко напомнил, как в начале эпидемии коронавирусной инфекции украинские ученые предлагали наладить производство отечественных ПЦР-тестов, однако не получили финансирование этого проекта.

"Я так пессимистично настроен по отношению к собственной вакцине, потому что у нас перед глазами история с собственными ПЦР-тестами. Они были разработаны по заказу СНБОУ в Институте молекулярной биологии и генетики НАНУ. Они были сделаны, проверены, было подтверждено, что они высокого качества, даже вышел указ президента, который обязывал этот институт изготовить не менее 200 тыс. тестов, а правительство должно было профинансировать это. Но правительство ничего не профинансировало, государственный институт ничего не получил и не произвел, а закупки прошли у частных предпринимателей", - сказал он.

Комисаренко отметил, что вопрос восстановления производства вакцин и других иммунобиологических препаратов в Украине рассматривался Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) еще в 2009 году.

"Я возглавляю комиссию по биобезопасности и биозащите при СНБО. В феврале 2009 года было принято решение о возрождении производства в Украине иммунобиологических препаратов - вакцин, иммунодиагностикумов, лечебных антител, о создании национального биотехнологического центра, который был бы промежуточным звеном между научными лабораториями и фармкомпаниями для отработки технологий производства биопрепаратов и их масштабирования, наконец, осуществлял координацию между участниками создания продуктов. Ни один из пунктов решения СНБО не был выполнен, и с тех пор вопрос производства украинских вакцин не рассматривался», - сказал он.