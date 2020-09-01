События

16:37 01.09.2020

Польша снимает эпидемиологический запрет на авиасообщение с Китаем и еще тремя странами

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Польша снимает эпидемиологический запрет на авиасообщение с Китаем и еще тремя странами

Власти Польши исключили Китай, Францию, Хорватию и Россию из списка стран, с которыми из-за пандемии коронавируса запрещено прямое авиасообщение, сообщило во вторник польское радио.

Обновленный список правительства вступает в силу со среды. В нем 44 страны, включая Албанию, Аргентину, Бразилию, Израиль, Индию, Испанию, Мексику, США, Румынию и Черногорию.

На фоне нового всплеска COVID-19 в Польше власти 8 августа вновь ввели строгие ограничительные меры, избегая при этом полного локдауна.

Теги: #рф #франция #коронавирус #хорватия #польша #китай
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