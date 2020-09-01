В Киеве отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников - команда Кличко

Во вторник, 1 сентября, за парты в Киеве сели более 30 тыс. первоклассников, которые будут учиться по программе Новой украинской школы, сообщил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

Как сообщает пресс-служба КГГА, для создания образовательного пространства Новой украинской школы приобретены одноместные парты, современные мебель, компьютерная техника с мультимедийным контентом, дидактические материалы, проведен ремонт классных комнат, на что из бюджета столицы предусмотрели 276,7млн грн. К новому учебному году отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников. Всего в столице на подготовку к новому учебному году выделено более 3 млрд грн.

"Несмотря на карантин, мы традиционно готовились к началу нового учебного года и за это время обновили немало столичных школ. В каждой 13-й школе мы отремонтировали фасад; провели капитальный ремонт инженерных сетей в каждом 9-м заведении общего среднего образования; в каждой восьмой школе – заменили окна на энергосберегающие", - рассказал Мондриевский.

Он добавил, что новый 2020-2021 учебный год для 429 учреждений общего среднего образования (более 310 тыс. учащихся) начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил. Почти на 28млн грн уже закуплено дезинфицирующих и моющих средств для проведения санитарно-гигиенической отделки помещений и ежедневной уборки, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Мэр Киева Виталий Кличко 1 сентября посетил школу №234 в Днепровском районе Киева и проверил, как начались занятия и соблюдаются ли в образовательных учреждениях противоэпидемических правил. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. А также показал короткое видео из школы.

Кличко отметил, что согласно правилам, вход в школу разрешен только в защитной маске. Маски ученики могут не одевать только на уроках. А во время передвижения по помещениям школы все должны быть в масках. Исключение – ученики 1-4 классов. Для них маски необязательны.

Мэр зашел на урок к первоклассникам и поздравил их с первым днем в школе. И наведался в один из старших классов.