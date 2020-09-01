Лукашенко обвинил белорусские костелы в антигосударственной пропаганде

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал обещание не закрывать католические костелы в стране, несмотря на то, что те вели "антилукашенковскую пропаганду".

"Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади (площади Независимости, где расположен Красный костел - ИФ). Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали", - заявил Лукашенко во вторник, которого цитирует госагентство БелТА.

"В Беларуси костелы работали и будут работать", - обещал президент.

Он также заверил, что "никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев - кто бы здесь ни был - мы никогда не допустим". "Потому что это наша гордость - конфессиональный мир, национальный мир. Мы всегда этим гордились и будем гордиться", - заявил президент.

Ранее во вторник Лукашенко заявил, что глава белорусской католической церкви Тадеуш Кондрусевич не был пропущен из Польши в Беларусь, поскольку "получил задание на польское стороне".

Сообщалось, что 26 августа при разгоне акции протеста на площади Независимости в Минске, по свидетельству очевидцев, ОМОН заблокировал около 100 участников акции в Красном костеле.

Лукашенко, сославшись на представителей ОМОНа, заявил, что "те защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме", передало госагентство.