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13:41 01.09.2020

Благодаря системе "Безопасный город" полицейские Киева задержали злоумышленников, неделю удерживающих в заложниках бизнесмена – Крищенко

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Благодаря системе "Безопасный город" полицейские Киева задержали злоумышленников, неделю удерживающих в заложниках бизнесмена – Крищенко

В полицию Киева поступило сообщение о том, что 21 августа ушел из дома и не вернулся 48-летний житель Печерского района столицы, по факту чего было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – без вести пропавший, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, благодаря сотрудничеству с центральным аппаратом Национальной полиции, департаментом уголовного розыска, другими оперативными службами под процессуальным руководством прокуратуры Киева правоохранители в течение восьми суток раскрыли преступление и освободили заложника. Установлено, что мужчина исчез, когда поехал на деловую встречу 21 августа в Печерском районе. Неизвестные схватили его посреди улицы, затолкали в свою машину и увезли из Киева.

"Благодаря системе "Безопасный город", в частности камерам видеонаблюдения, установлен автомобиль похитителей и несколько человек, которые могли быть причастны к этому похищению. В дальнейшем установлено место удерживания мужчины, откуда он, кстати, пытался убежать, при этом получив переломы нижних конечностей. В дальнейшем его перевезли в Фастовский район, где продолжали незаконно удерживать в одном из домов. В ходе кропотливой круглосуточной работы и согласованных действий всех задействованных служб и ведомств мы установили круг лиц, причастных к похищению бизнесмена", - рассказал Крищенко.

В субботу во время специальной операции при силовой поддержке КОРДа задержали шестерых подозреваемых, в том числе заказчика и организатора преступления. Заложника освободили, сейчас он находится в больнице под охраной.

По словам прокурора Киева Олега Кипера, в дальнейшем уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины:

"Шесть человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уведомлены о подозрении в преступлениях, за которые предусмотрено до семи лет лишения свободы. В настоящее время Печерский райсуд избирает подозреваемым меры пресечения ", - рассказал он.

Как сообщила прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 Дарья Добровольская, за освобождение мужчины злоумышленники требовали более $2 млн.

По словам начальника отдела управления уголовного розыска столичной полиции Дмитрия Сиченко, во время обысков у фигурантов изъято 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5 тыс. патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 граммов тротила. Устанавливается происхождение оружия и боеприпасов и цель их хранения. Все изъятое направлено на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #крищенко #полиция #задержание
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