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13:18 01.09.2020

Беларусь может закрыть границы под Брестом и Гродно для западных стран - Лукашенко

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Беларусь может закрыть границы под Брестом и Гродно для западных стран - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что крупные европейские страны не вводили санкции потому, что знают, что республика может закрыть границы под Брестом и Гродно, поэтому они дали команду "фас" странам Балтии.

Как сообщает госагентство "БелТА", Лукашенко заявил: "Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток".

Поэтому, считает он, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно.

"Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд (с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) установлен для президента Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.

Теги: #лукашенко #граница #беларусь
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