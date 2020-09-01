События

13:12 01.09.2020

Дело о присвоении бюджетных средств, предназначавшихся на реконструкцию системы водоснабжения в Харьковской области, направлено в суд

1 мин читать
Дело о присвоении бюджетных средств, предназначавшихся на реконструкцию системы водоснабжения в Харьковской области, направлено в суд

Полиция завершила досудебное расследование уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию водоснабжения в с.Гавриловка (Харьковская обл.).

"Обвинительный акт по уголовному производству направлен в суд", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного расследования, директор предприятия в ходе реконструкции системы водоснабжения в Гавриловке внес заведомо неправдивые сведения в акты приемки строительных работ за ноябрь 2018 года, в результате присвоив более 531 тыс. грн. Затем 21 декабря 2018 года он внес заведомо недостоверные данные в акты выполнения строительных работ о якобы приобретенных материалах и вновь завладел бюджетными средствами в сумме более 2,62 млн грн.

Директору предприятия инкриминируются две ст. УК Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) .

На имущество подозреваемого в сумме 1,336 млн грн наложен арест.

Теги: #коррупция #суд #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 31.08.2020
Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

19:06 31.08.2020
Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Бокуна арестовали на 15 суток

Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Бокуна арестовали на 15 суток

18:14 31.08.2020
В суде по МН17 объявлен перерыв до 28 сентября

В суде по МН17 объявлен перерыв до 28 сентября

17:04 31.08.2020
В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

16:10 31.08.2020
В судебном процессе по МН17 хотят выступить 76 родственников погибших -

В судебном процессе по МН17 хотят выступить 76 родственников погибших -

11:53 31.08.2020
Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

07:03 31.08.2020
В Нидерландах начинается очередной блок судебный слушаний в деле по МН17

В Нидерландах начинается очередной блок судебный слушаний в деле по МН17

01:05 30.08.2020
Суд взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина

Суд взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина

22:33 29.08.2020
На Харьковщине акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

На Харьковщине акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

16:38 29.08.2020
В Харьковской области акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

В Харьковской области акция с требованием выселения ромов переросла в столкновения, полиция эвакуировала ромские семьи из эпицентра конфликта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло в 21 регионе Украины и Киеве – СНБО

В Украине 2088 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 48 новых жертв вируса

КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Степанов: Минздрав достаточно разработал все правила и рекомендации по организации учебного процесса

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко обвинил белорусские костелы в антигосударственной пропаганде

Благодаря системе "Безопасный город" полицейские Киева задержали злоумышленников, неделю удерживающих в заложниках бизнесмена – Крищенко

Российские наемники режим тишины с полуночи не нарушали – Минобороны

Беларусь может закрыть границы под Брестом и Гродно для западных стран - Лукашенко

Amazon получил разрешение на доставку заказов дронами в США

Пенсионеры старше 75 лет с 2021г будут получать доплаты к пенсиям – глава комитета Рады

Болгария разрешила украинцам въезд без тестирования и карантина до конца сентября

Российским наемникам урегулирование конфликта на Донбассе нужно также, как Газпрому глобальное потепление – Гармаш по итогам заседания подгрупп ТКГ

Организаторы масштабной финансовой "пирамиды" уведомлены о подозрении, решает вопрос об изменении им меры пресечения – Офис генпрокурора

Эксперты КНИИСЭ не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение по делу о гибели Павла Шеремета – МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА