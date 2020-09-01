Дело о присвоении бюджетных средств, предназначавшихся на реконструкцию системы водоснабжения в Харьковской области, направлено в суд

Полиция завершила досудебное расследование уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию водоснабжения в с.Гавриловка (Харьковская обл.).

"Обвинительный акт по уголовному производству направлен в суд", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного расследования, директор предприятия в ходе реконструкции системы водоснабжения в Гавриловке внес заведомо неправдивые сведения в акты приемки строительных работ за ноябрь 2018 года, в результате присвоив более 531 тыс. грн. Затем 21 декабря 2018 года он внес заведомо недостоверные данные в акты выполнения строительных работ о якобы приобретенных материалах и вновь завладел бюджетными средствами в сумме более 2,62 млн грн.

Директору предприятия инкриминируются две ст. УК Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) .

На имущество подозреваемого в сумме 1,336 млн грн наложен арест.