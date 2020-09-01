Российским наемникам урегулирование конфликта на Донбассе нужно также, как Газпрому глобальное потепление – Гармаш по итогам заседания подгрупп ТКГ

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявляет, что российская сторона на заседании подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе занимает позицию наблюдателя, а действующие на Донбассе российские наемники не выражают заинтересованности в урегулировании конфликта.

"Закончилось заседание подгрупп минской ТКГ. На два часа раньше, чем обычно. Снова говорили с автоответчиком. Россия по прежнему, только более нагло, делает вид, что она наблюдатель (или посредник), а ее марионеткам из ОРДЛО урегулирование конфликта нужно также, как Газпрому глобальное потепление", - написал Гармаш на своей странице в Facebook во вторник.

Он также высказал предположение, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) будет вновь перенесена "в связи с чьей-нибудь командировкой".

"Ждем главного шоу – завтрашнего заседания ТКГ. Больше пока сказать не могу – без деталей", - добавил Гармаш.