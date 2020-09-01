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12:04 01.09.2020

Организаторы масштабной финансовой "пирамиды" уведомлены о подозрении, решает вопрос об изменении им меры пресечения – Офис генпрокурора

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Организаторы масштабной финансовой "пирамиды" уведомлены о подозрении, решает вопрос об изменении им меры пресечения – Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора организатор финансовой "пирамиды" и его соучастники уведомлены о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.

"По данным следствия, к организации финансовой "пирамиды" причастны более 20 чел., задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем", - сообщила пресс-службаа Офиса генпрокурора во вторник.

Деятельность проекта длительное время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества без опыта инвестирования и низким уровнем финансовой грамотности.

"За время функционирования финансовой "пирамиды" организаторы для легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $250 млн.

По итогам 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и Одессе изъяты компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, другие предметы и вещи, имеющие доказательственное значение.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщалось, 27 августа пресс-центр СБ Украины сообщал о разоблачении финансовой "пирамиды", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн. Согласно фотографиям, выложенным СБУ на сайте, речь идет о проекте B2B Jewelry. Эту информацию подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах. Согласно данным пресс-центра СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Теги: #пирамиды #генпрокуратура #мошенник
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