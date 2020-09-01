Госпитализированы 34 из 176 заболевших за сутки Covid-19 киевлян – Кличко

34 из 176 жителей Киева, у которых за минувшие сутки была диагностирована коронавирусная болезнь Covid-19, госпитализированы, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 27. В Соломенском - 26. А в Деснянском районе - 25 случаев", - сообщил Кличко во время онлайн-пресс-конференции во вторник.

Среди заболевших, по его словам, 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет и девять девочек в возрасте от 2 до 13 лет. Также заболели 62 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет и четыре мальчика от 4 до 16 лет.

В числе 176 заболевших также 11 медицинских работников, сообщил Кличко.

По словам мэра, пятеро ранее заболевших за сутки скончались. "За весь период коронавируса унес жизни 213 киевлян", - добавил Кличко.

Как сообщалось, выздоровели за сутки 43 киевлян, а чисто активных случаев болезни увеличилось на 128 и составило 8 тыс 951.