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11:42 01.09.2020

Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в шести областях и Киеве

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Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в шести областях и Киеве

Загрузка коек пациентами с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19 по состоянию на 1 сентября превышает порог в 50% в шести регионах и Киеве, следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения во вторник.

По данным ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены в Киеве (55,1%), Винницкой (58,5%), Волынской (55,6%), Ивано-Франковской (66,0%), Львовской (53,9%), Одесской (71,3%) и Черновицкой (72,0%) областях.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 75,8 на 100 тыс. населения, а загруженности коек пациентами и подозрительными с COVID-19 – 39,8%.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

Теги: #киев #коронавирус
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