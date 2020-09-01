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10:52 01.09.2020

За сутки в ВСУ подтверждены 28 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

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За сутки в ВСУ подтверждены 28 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 28 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинской клинический центр Западного региона - 1 работник ВС Украины, Белоцерковский военный госпиталь - 1 военнослужащий и ЦРБ г.Боярка - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - говорится в сообщении, размещенном на странице Командования медсил в соцсети Фейсбук во вторник утром.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 21 человек (Киевская обл. - 6 военнослужащих, Черновицкая обл. - 2 военнослужащих, Тернопольская обл. - 4 военнослужащих, Харьковская обл. - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Черкасская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Днепропетровская, Житомирская и Одесская области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

"По состоянию на 10.00 1 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 647 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 1087 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 543 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 96 человек", - добавили в Командовании медсил.

Теги: #всу #коронавирус
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