Шмыгаль прогнозирует 3 тыс. больных COVID-19 ежедневно к концу сентября - началу октября

К концу сентября - началу октября в Украине ежедневно будет фиксироваться 3 тыс. больных COVID-1, прогнозирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня у нас - от 2 до 2,5 тыс. заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет до 3 тыс. больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80%", - сказал он в эфире телеканала "1 + 1" во вторник утром.

Премьер добавил, что после того, как начнется спад и хотя бы в течение двух недель будет наблюдаться снижения прироста заболевших, можно будет говорить о послаблении карантинных мер, в частности об открытии границ.