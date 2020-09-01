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09:13 01.09.2020

В Украине 2088 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 48 новых жертв вируса

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В Украине 2088 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 48 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 31 августа, был 2 141 инфицированный случай COVID-19 за сутки. 30 августа сообщалось о 2 096 заболевших, 29 августа был выявлен 2 481 заболевший за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, 28 августа было 2 438 заболевших за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 123 303 человека, выздоровевших – 57 802, умерли с начала пандемии 19 2 605 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), Ивано-Франковской (169) областях и в Киеве (176).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 379 подозрений на заболевание COVID-19.

Теги: #коронавирус #украина
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