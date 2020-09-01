КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина

В связи с введением усиленных противоэпидемических мероприятий на территории Украины, изменен режим функционирования контрольных пунктов въезда/выезда и порядок пропуска лиц, транспортных средств через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В условиях карантина будут функционировать и контрольные пункты въезда/выезда, которые с сегодняшнего дня, 1 сентября, перешли на осенний режим работы. Теперь пересечение линии разграничения осуществляется в период с 7.00 до 18.30", – говорится в утренней сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В пресс-центре обращают внимание, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, по решению командующего объединенных сил с первого сентября усилены меры по профилактике распространения COVID-19. Касаются они как военных, так и гражданских лиц, которые проживают или планируют находиться на территории Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что будет контролироваться обязательное использование средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Кроме того, выполнение, в условиях карантина, правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта.

Как сообщалось, с 1 сентября КПВВ переходят на осенний режим функционирования, поэтому пересечение лиц и транспортных средств линии разграничения в направлении временно оккупированной территории пересечение контрольных пунктов въезда/выезда будет осуществляться до 18.00.

В частности, по осеннему графику будут функционировать КПВВ "Марьинка", КПВВ "Новотроицкое", КПВВ "Станица Луганская".