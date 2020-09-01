Цифровая справка ВПО уже в октябре будет доступна в приложении "ДИЯ"

Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с октября 2020 будет доступна в электронной форме в мобильном приложении государственных электронных услуг "ДИЯ", сообщили в Министерстве реинтеграции временного оккупированных территорий Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, разработку электронной версии справки уже начало Министерство цифровой трансформации Украины совместно с МинВОТ и Министерством социальной политики.

Кроме того, в рамках сотрудничества был подписан также Меморандум с Минсоцполитики.

"В рамках этого сотрудничества, на первом этапе, справка ВПЛ в электронной форме будет доступна для всех, кто ее имеет, после регистрации в мобильном приложении "ДИЯ". Сейчас в Кабмине работают над тем, чтобы изменить нормативно-правовую базу, чтобы эта цифровая справка имела такую же законную силу для всех органов власти, как и бумажная", – сказано в сообщении.

На втором этапе реализации проекта с цифровизацией услуг для ВПЛ, через приложение эту справку можно будет отправлять в государственные органы в электронной форме для получения государственных услуг и социальной помощи.

Также в мобильном приложении "ДИЯ" справку ВПЛ можно будет переоформить или оформить для новых зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, не выходя из дома.

"Для 1,5 млн человек с октября больше не надо будет носить с собой эту бумажную справку ВПЛ. Ее можно показывать с мобильного приложения "ДИЯ" там, где такую справку требуют. Все органы государственной власти смогут в режиме реального времени проверять, что она действующая", - отметил заместитель Министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.

По его словам, родители смогут предоставлять справку ВПЛ в электронной форме со своего мобильного приложения "ДИЯ" за своих детей.