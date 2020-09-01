События

06:25 01.09.2020

Цифровая справка ВПО уже в октябре будет доступна в приложении "ДИЯ"

2 мин читать
Цифровая справка ВПО уже в октябре будет доступна в приложении "ДИЯ"

Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с октября 2020 будет доступна в электронной форме в мобильном приложении государственных электронных услуг "ДИЯ", сообщили в Министерстве реинтеграции временного оккупированных территорий Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, разработку электронной версии справки уже начало Министерство цифровой трансформации Украины совместно с МинВОТ и Министерством социальной политики.

Кроме того, в рамках сотрудничества был подписан также Меморандум с Минсоцполитики.

"В рамках этого сотрудничества, на первом этапе, справка ВПЛ в электронной форме будет доступна для всех, кто ее имеет, после регистрации в мобильном приложении "ДИЯ". Сейчас в Кабмине работают над тем, чтобы изменить нормативно-правовую базу, чтобы эта цифровая справка имела такую же законную силу для всех органов власти, как и бумажная", – сказано в сообщении.

На втором этапе реализации проекта с цифровизацией услуг для ВПЛ, через приложение эту справку можно будет отправлять в государственные органы в электронной форме для получения государственных услуг и социальной помощи.

Также в мобильном приложении "ДИЯ" справку ВПЛ можно будет переоформить или оформить для новых зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, не выходя из дома.

"Для 1,5 млн человек с октября больше не надо будет носить с собой эту бумажную справку ВПЛ. Ее можно показывать с мобильного приложения "ДИЯ" там, где такую справку требуют. Все органы государственной власти смогут в режиме реального времени проверять, что она действующая", - отметил заместитель Министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.

По его словам, родители смогут предоставлять справку ВПЛ в электронной форме со своего мобильного приложения "ДИЯ" за своих детей.

Теги: #впл #дия #справка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 27.08.2020
Минцифры запускает на портале "Дия" гид по государственным услугам

Минцифры запускает на портале "Дия" гид по государственным услугам

12:35 07.07.2020
"Укрзализныця" уже принимает 4 цифровых документа "Дии"

"Укрзализныця" уже принимает 4 цифровых документа "Дии"

11:37 01.07.2020
В Харькове открылся центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес"

В Харькове открылся центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес"

13:00 25.06.2020
Минцифры планирует через "Дию" информировать граждан о доступе к их персональным данным в госреестрах

Минцифры планирует через "Дию" информировать граждан о доступе к их персональным данным в госреестрах

10:56 25.06.2020
Минздрав намерен интегрировать eHealth с порталом "Дия"

Минздрав намерен интегрировать eHealth с порталом "Дия"

16:17 19.06.2020
Проверка Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека не нашла в "Дии" нарушений защиты персональных данных

Проверка Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека не нашла в "Дии" нарушений защиты персональных данных

21:01 14.05.2020
В "Опендатаботе" опровергли заявление Нацполиции о причастности к распространению персональных данных

В "Опендатаботе" опровергли заявление Нацполиции о причастности к распространению персональных данных

10:33 12.05.2020
Федоров заверил, что обнародованные в телеграм-боте Ua Baza BOT пользовательские данные не имеют отношения к приложению "Дия"

Федоров заверил, что обнародованные в телеграм-боте Ua Baza BOT пользовательские данные не имеют отношения к приложению "Дия"

14:44 01.05.2020
Все больше пересекающих границу украинцев устанавливают приложение "Дий вдома" для прохождения самоизоляции – совещание у президента

Все больше пересекающих границу украинцев устанавливают приложение "Дий вдома" для прохождения самоизоляции – совещание у президента

13:47 29.04.2020
Кабмин разрешил вход в Дом правительства по предъявлению паспорта в электронном формате в мобильном приложении «Дия»

Кабмин разрешил вход в Дом правительства по предъявлению паспорта в электронном формате в мобильном приложении «Дия»

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Степанов: Минздрав достаточно разработал все правила и рекомендации по организации учебного процесса

Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме – пресс-служба

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25,4 млн, число жертв - 850 тысяч

США активизируют меры по поддержке Тайваня

КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

На Буковине лабораторно подтвердили 117 новых случаев коронавируса

SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

В одном из вузов Львова полиция раскрыла нарколабораторию

В Израиле подтверждают достижение соглашения с ХАМАС

Степанов: Минздрав достаточно разработал все правила и рекомендации по организации учебного процесса

Байден перед выборами пользуется большей поддержкой военнослужащих США, нежели Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА