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05:02 01.09.2020

На Буковине лабораторно подтвердили 117 новых случаев коронавируса

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На Буковине лабораторно подтвердили 117 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 117 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 43 ранее заболевших, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"117 случаев. Это ли не наименьшее число за последние три недели. Однако ситуация все еще сложная", – написал Осачук на своей странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Глава ОГА отметил, что для занесения района в "зеленую" зону карантина, количество активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней не должен превышать 40.

"В Кицманском районе, к примеру, этот показатель сейчас составляет 456, в Заставникском - 435, в Черновцах - 372. На всех территориях области цифры далеки от нормы", – уточнил Осачук.

За последние сутки 43 буковинца выздоровели.

Всего с первого зафиксированного случая в области коронавирусом заболело 10420 человек, выздоровело – 6273.

Теги: #буковина #коронавирус
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