В одном из вузов Львова полиция раскрыла нарколабораторию

Лабораторию по изготовлению метадона обнаружили сотрудники правоохранительных органов в одном из вузов Львова, сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук" прокурор Львовской области Ирина Диденко.

"Раскрыли групп лиц, организовавших во львовском учебном заведении не что иное как нарколабораторию", - написала Диденко.

По ее данным, в группу входили завлабораторией одного из вузов Львова, совладелец кальян-бара и два его работника. Химик изготовлял наркотик, владелец бара стал организатором нелегального бизнеса, а его подчиненные фасовали наркотик и занимались его распространением при помощи специально созданного интернет-магазина.

"В дневное время задокументировано изготовление для сбыта почти 3 кг метадона, стоимостью более 1,8 млн грн. Сегодня их задержали во время реализации еще более 1 кг наркотического вещества стоимостью около 700 тыс. грн", - написала прокурор Львовской области.

В то же время львовское интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на неназванные источники сообщает, что речь идет о Львовском национальном университете ветмедицины и биотехнологий.