Степанов: Минздрав достаточно разработал все правила и рекомендации по организации учебного процесса

Министерство здравоохранения достаточно тщательно разработало все правила и рекомендации по организации учебного процесса, уверен министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я уверен, что если будут придерживаться этих правил которые мы не ввели, то учебный процесс будет безопасным", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Степанов напомнил, что ранее Минздрав разработал порядок проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, и "ВНО прошло согласно всем правилам и рекомендациям Минздрава и прошло полностью безопасно".

При этом Степанов подчеркнул, что "правила эпидемиологической безопасности наших детей все одинаковы по всей стране".

"Мы достаточно четко сказали, какие школы работают, какие не работают в Украине в условиях адаптивного карантина. Четко определено, что исключительно в городах и районах, отнесенных к красному уровню опасности, только там учебный процесс прекращается и они не учатся. Все остальные работают", - сказал он.

Также министр здравоохранение акцентировал, что в рекомендациях Минздрава "четко определено, что происходит, например если заболел ребенок в классе или заболел учитель".

Он напомнил, что в таких случаях решения принимает врач-эпидемиолог.

"После того когда подтвержден случай с учеником, надо взять этого ребенка, одеть на него маску, перевести его в другое помещение, где он будет находится. В классе нужно проветрить помещение, сделать дезинфекцию всех поверхностей, которых касался ребенок, сообщить родителям. В зависимости от состояния этого ребенка он отправляется домой вместе с родителями на самоизоляцию, ставится в известность семейный врач, семейный врач вызывает мобильную бригаду, которая делает соответствующий тест ребенку, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирусную болезнь. Если подтверждена в соответствии короновирусная болезнь, то врач-эпидемиолог определяет в зависимости от контактов этого ребенка, кто отправляется на самоизоляцию. Все это достаточно четко определено в алгоритмах", - сказал он.

Степанов отметил, что в случае заболевания школьника "врач-эпидемиолог не будет отправлять на самоизоляцию всю школу и детей, которые не были в контакте с заболевшим ребенком".

"Так же происходит, если, например, заболел тот или иной учитель: решения о самоизоляции будут приниматься в зависимости от его контактов. Это не значит, что вся школа идет на самоизоляцию", - сказал он.