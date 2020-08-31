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22:50 31.08.2020

В Житомирской области неизвестные пытались подорвать поезд с бензином, СБУ квалифицировало происшествие как теракт

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В Житомирской области неизвестные пытались подорвать поезд с бензином, СБУ квалифицировало происшествие как теракт

На перегоне "Сокорики-Бехи" в Коростенском районе (Житомирская обл.) во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с горюче-смазочными материалами, произошел взрыв, Служба безопасности квалифицировала происшествие как теракт, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет", - говорится в сообщении на сайте СБУ в понедельник вечером.

Следователи спецслужбы начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которой двигался грузовой поезд сообщением "Барбары – Коростень".

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБУ и Нацполиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч.1 ст.258 (террористический акт) УК Украины.

По информации главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, в результате взрыва повреждено более 3 метров рельсов, что остановило движение в этом направлении.

"К счастью, поезд не был поврежден. Это спасло близлежащие деревни от катастрофы. Держу ситуацию на личном контроле. На месте работают следственно-оперативные группы областного управления СБУ и Национальной полиции", – написал Бунечко на своей странице в Фейсбук.

По его словам, ночью ремонтные бригады срочно ремонтируют разрушенные пути. "Железнодорожное сообщение будет восстановлено в течение нескольких часов!", – добавил глава ОГА.

Теги: #житомирская #теракт #взрыв #поезд
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