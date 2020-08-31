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21:50 31.08.2020

Эксперты КНИИСЭ не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение по делу о гибели Павла Шеремета – МВД

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Эксперты КНИИСЭ не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение по делу о гибели Павла Шеремета – МВД

В понедельник, 31 августа, в дисциплинарной палате Центральной экспертно-квалификационной комиссии (ЦЕКК) при Министерстве юстиции Украины подтвердили компетентность обоснованного и объективного письменного заключения экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных (КНИИСЭ), которые проводили экспертизу по уголовным производствам, связанных со смертью Павла Шеремета, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Согласно заключению ЦЕКК эксперты КНИИСЭ не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение. Стоит отметить, ЦЕКК оценивали не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур. По результатам оценки соблюдения процедур в комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЕКК будет решен после его получения", – сказано в сообщении на сайте министерства в понедельник вечером.

В ведомстве напомнили, что адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко инициировал рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов КНИИСЭ.

Ранее сообщалось, что Дисциплинарная комиссия Министерства юстиции Украины приняла решение привлечь экспертов, составивших портретно-психологическую экспертизу в деле об убийстве белорусского журналиста Шеремета, к дисциплинарной ответственности.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

12 августа Апелляционный суд Киева на заседании оставил меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей до 14 сентября без изменений.

11 августа Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для Кузьменко и поместил ее под круглосуточный домашний арест.

Ранее суд ранее отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в отношении третьей подозреваемой Яны Дугарь.

Теги: #эксперты #дело_шеремета #заключение
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