События

20:41 31.08.2020

Для безопасного "открытия" стран необходимо ограничить проведение массовых мероприятий и соблюдать санитарные правила - глава ВОЗ

2 мин читать
Для безопасного "открытия" стран необходимо ограничить проведение массовых мероприятий и соблюдать санитарные правила - глава ВОЗ

Страны, которые намерены возобновить функционирование экономики и активизировать деятельность в различных сферах, должны соблюдать ряд рекомендаций в сфере безопасности, заявил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по активизации экономики и жизни общества (ряда стран). Мы хотим видеть, что дети возвращаются в школы, а люди - на рабочие места. Но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

"Мы считаем, что для того, чтобы взять под контроль (коронавирус - ИФ), все страны, сообщества и отдельные лица должны сосредоточиться на четырех основных положениях", - отметил глава организации.

В частности, по словам Гебрейесуса, необходимо предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий. Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов людей с коронавирусом можно путем введения мер, призванных защитить людей, которые находятся в группе риска - пожилых людей, лиц с проблемами со здоровьем и работников на "передовой".

Также он подчеркнул необходимость соблюдения основных правил - таких как социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и использование масок. Также власти должны разработать план по тестированию, обнаружению, изоляции и лечению заболевших, а также по отслеживанию контактов и последующему карантину.

По словам Гебрейесуса, общенациональных изоляций можно избежать в случае своевременного принятия соответствующих мер.

По состоянию на 31 августа в мире выявлено свыше 25,4 млн случаев заражения коронавирусом, причем более 852 тыс. заразившихся скончались. Между тем 17,8 млн заболевших выздоровели.

Теги: #воз #мир #рекомендации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 31.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25 млн, число жертв - 846 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25 млн, число жертв - 846 тыс. - университет Хопкинса

08:32 30.08.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 25 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 25 млн человек

19:18 28.08.2020
Мировые автопроизводители лишились $250 млрд выручки из-за пандемии

Мировые автопроизводители лишились $250 млрд выручки из-за пандемии

08:28 28.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24,4 млн, число жертв - 830 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24,4 млн, число жертв - 830 тыс. - университет Хопкинса

13:36 26.08.2020
В Раде создадут рабгруппу для наработки специальных законов, направленных на установление мира в Украине - Качура

В Раде создадут рабгруппу для наработки специальных законов, направленных на установление мира в Украине - Качура

10:33 25.08.2020
Лечение коронавируса плазмой крови переболевших пока является экспериментальным - ВОЗ

Лечение коронавируса плазмой крови переболевших пока является экспериментальным - ВОЗ

09:46 25.08.2020
В ВОЗ предостерегают от использования вакцин, не прошедших все проверки на безопасность

В ВОЗ предостерегают от использования вакцин, не прошедших все проверки на безопасность

09:05 25.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 23,6 млн, число жертв - 813 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 23,6 млн, число жертв - 813 тыс.

21:42 24.08.2020
Трамп в случае победы на выборах продолжит вводить торговые пошлины против других стран

Трамп в случае победы на выборах продолжит вводить торговые пошлины против других стран

17:17 22.08.2020
Восстановление экономики должно происходить в соответствии с экологическими принципам- ВОЗ

Восстановление экономики должно происходить в соответствии с экологическими принципам- ВОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме – пресс-служба

КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

В школах 21 административно-территориальной единицы обучение не будет проводится до выхода из "красной зоны" - Степанов

Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

"Рено Украина" сменила главу правления

Советник по ІТ-трансформации Гостаможни Ентис претендует на должность замглавы ведомства - декларация

Киев с середины августа начал увеличивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 – глава департамента здравоохранения

Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Бокуна арестовали на 15 суток

В Днепре директор одного из коммунальных предприятий подозревается в нанесении убытков городу

Мариинский дворец открывается для экскурсий с 4 сентября - Минкультуры

У Кличко заявили о сохранении 15тыс. рабочих мест в Киеве благодаря программе помощи

Глава МИД Франции выступает за "третий путь" для Евросоюза, независимый от гегемонии США и Китая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА