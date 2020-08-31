В школах 21 административно-территориальной единицы обучение не будет проводится до выхода из "красной зоны" - Степанов

В школах 21 административно-территориальной единицы, находящихся в «красной» зоне COVID-19 обучение 1 сентября не начнется и не будет проводится до тех пор, пока эта административно-территориальная единица не выйдет из "красной зоны", сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В тех регионах, где у нас "красный" уровень опасности, а это 21 административно-территориальные единицы, там обучение в школах проводится не будет до того времени, пока есть "красный" уровень опасности", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Степанов отметил, что "когда у нас был тотальный карантин, мы добились того, чтобы реально разорвать цепочку передачи инфекции в первую волну".

"У нас не было той ситуации, которая была в западноевропейских странах. Во-вторых, мы смогли подготовить систему оказания медпомощи больным с COVID-19", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что в настоящее время в украинских больницах достаточное количество аппаратов ИВЛ, а украинские медики поняли, как лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.

"У нас тех же аппаратов ИВЛ более чем достаточно, мы увеличили их количество в разы, в разы увеличил количество коек с с подведённым кислородом, мы научились лечить COVID-19", -сказал он.

Степанов уточнил, что в настоящее время в украинских больницах около 4 тыс. аппаратов ИВЛ.

При этом он отметил, что «мы и дальше готовим наши больницы к большему количеству больных и увеличиваем количество коек с подведенным кислородом.