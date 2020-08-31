События

20:34 31.08.2020

В школах 21 административно-территориальной единицы обучение не будет проводится до выхода из "красной зоны" - Степанов

2 мин читать
В школах 21 административно-территориальной единицы обучение не будет проводится до выхода из "красной зоны" - Степанов

В школах 21 административно-территориальной единицы, находящихся в «красной» зоне COVID-19 обучение 1 сентября не начнется и не будет проводится до тех пор, пока эта административно-территориальная единица не выйдет из "красной зоны", сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В тех регионах, где у нас "красный" уровень опасности, а это 21 административно-территориальные единицы, там обучение в школах проводится не будет до того времени, пока есть "красный" уровень опасности", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Степанов отметил, что "когда у нас был тотальный карантин, мы добились того, чтобы реально разорвать цепочку передачи инфекции в первую волну".

"У нас не было той ситуации, которая была в западноевропейских странах. Во-вторых, мы смогли подготовить систему оказания медпомощи больным с COVID-19", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что в настоящее время в украинских больницах достаточное количество аппаратов ИВЛ, а украинские медики поняли, как лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.

"У нас тех же аппаратов ИВЛ более чем достаточно, мы увеличили их количество в разы, в разы увеличил количество коек с с подведённым кислородом, мы научились лечить COVID-19", -сказал он.

Степанов уточнил, что в настоящее время в украинских больницах около 4 тыс. аппаратов ИВЛ.

При этом он отметил, что «мы и дальше готовим наши больницы к большему количеству больных и увеличиваем количество коек с подведенным кислородом.

Теги: #коронавирус #школы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 31.08.2020
Киев с середины августа начал увеличивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 – глава департамента здравоохранения

Киев с середины августа начал увеличивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 – глава департамента здравоохранения

17:45 31.08.2020
Скончался экс-президент Индии, заразившийся COVID-19

Скончался экс-президент Индии, заразившийся COVID-19

17:41 31.08.2020
Большинство регионов "красной" зоны сообщило о дистанционной работе школ

Большинство регионов "красной" зоны сообщило о дистанционной работе школ

16:36 31.08.2020
При принятии решений о начале учебного года нужно учитывать скудность научных данных о течении COVID-19 у детей - мнение

При принятии решений о начале учебного года нужно учитывать скудность научных данных о течении COVID-19 у детей - мнение

16:28 31.08.2020
Исследования наличия антител к COVID-19 среди школьников и учителей позволит обезопасить образовательный процесс – эксперт

Исследования наличия антител к COVID-19 среди школьников и учителей позволит обезопасить образовательный процесс – эксперт

16:20 31.08.2020
Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами - Шкарлет

Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами - Шкарлет

13:50 31.08.2020
Ивано-Франковский горсовет требует от властей страны отмены "красной зоны" карантина для города

Ивано-Франковский горсовет требует от властей страны отмены "красной зоны" карантина для города

13:07 31.08.2020
С 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина – штаб ООС

С 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина – штаб ООС

11:52 31.08.2020
Первая отгрузка вакцин от коронавируса начнется в сентябре, вакцинация стартует в ноябре-декабре - глава Минздрава РФ

Первая отгрузка вакцин от коронавируса начнется в сентябре, вакцинация стартует в ноябре-декабре - глава Минздрава РФ

11:30 31.08.2020
Еще у 277 жителей Киева зафиксирован коронавирус, 6 больных умерли, 32 госпитализированы – Кличко

Еще у 277 жителей Киева зафиксирован коронавирус, 6 больных умерли, 32 госпитализированы – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме – пресс-служба

КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Для безопасного "открытия" стран необходимо ограничить проведение массовых мероприятий и соблюдать санитарные правила - глава ВОЗ

Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

"Рено Украина" сменила главу правления

Советник по ІТ-трансформации Гостаможни Ентис претендует на должность замглавы ведомства - декларация

Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Бокуна арестовали на 15 суток

В Днепре директор одного из коммунальных предприятий подозревается в нанесении убытков городу

Мариинский дворец открывается для экскурсий с 4 сентября - Минкультуры

У Кличко заявили о сохранении 15тыс. рабочих мест в Киеве благодаря программе помощи

Глава МИД Франции выступает за "третий путь" для Евросоюза, независимый от гегемонии США и Китая

МВД Беларуси: 173 человека задержаны на несанкционированных акциях в воскресенье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА