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19:12 31.08.2020

Советник по ІТ-трансформации Гостаможни Ентис претендует на должность замглавы ведомства - декларация

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Советник по ІТ-трансформации Гостаможни Ентис претендует на должность замглавы ведомства - декларация

Советник по ІТ-трансформации Государственной таможенной службы Евгений Ентис претендует на должность замглавы ведомства, свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно документу, Ентис претендует на должность замглавы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Он присоединился к команде экс-главы таможни Максима Нефьодова в 2019-м, а до того работал в ГП "Прозорро".

Как указано в декларации, Ентис владаеет земельным участком, домом и двумя квартирами в Киевской области, а также двумя автомобилями: "Деу Ланос" 2006 года выпуска и Kia Sportage 2014-го.

Ентис также за год задекларировал 1,3 млн грн заработной платы в ГП "Прозорро" и 571 тыс. грн как доход от предпринимательской деятельности. Согласно декларации, обладает несколькими банковскими счетами, а также задекларировал наличными $30 тыс. и 420 тыс. грн.

В своем недавнем интервью интернет-ресурсу DOU он рассказал, что в команде Нефьодова, в частности, проводил анализ ІТ-системы таможни.

"Заключение отчета показало: действующую систему "Инспектор-2006" невозможно модернизировать. Ее создали еще в 2003-2006 годах на сетку Microsoft (...) В настоящее время система уязвима, есть риск кражи баз данных", - отметил Ентис.

Теги: #таможня #кадры
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