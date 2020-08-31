Киев с середины августа начал увеличивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 – глава департамента здравоохранения

Киев с середины августа начал увеличивать коечный фонд для госпитализации пациентов с COVID-19, сообщила глава департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург.

"Уже 15 августа мы дополнительно увеличили количество коек для пациентов с COVID-19 в Александровской больнице, затем постепенно начали увеличивать количество коек под COVID-19 уже в других медучреждениях", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Гинзбург отметила, что за время эпидемии в Киеве госпитализировали от 40 до 100 пациентов с COVID-19 в сутки.

"В августе в Киеве была задействована 1071 койка для пациента с COVID-19. Мы постоянно анализируем, сколько пациентов с COVID-19 нуждаются в госпитализации, сколько пациентов зарегистрировано с положительным результатом, сколько пациентов в тяжелом состоянии, скольких мы не можем выписать из-за того, что они в тяжелом состоянии", - сказала она.

Гинзбург обратила внимание на то, что увеличение количества больниц, отведенных для пациентов с COVID-19, возможно при условии, что загруженность коек уже превышает 50%.

"Когда мы констатируем, что загруженность превышает 50%, тогда центральный штаб дает распоряжение и включает следующую больницу", - сказала она.

Гинзбург также отметила наблюдающееся с прошлого года увеличение количества пневмоний, не связанных с коронавирусной инфекцией. "В январе-феврале с пневмониями в стационарах находилось около 550 пациентов, а на сегодня мы видим, что с пневмониями, которые нуждаются в стационарном лечении и медикаментозном сопровождении, в больницах Киева уже около тысячи пациентов. С начала года количество пациентов с пневмониями выросло вдвое. И это сейчас август, когда мы еще не имеем дело с острыми респираторных заболеваний и еще нет гриппа", - сказала она.

Гинзбург сообщила, что в настоящее время в Киеве загруженность коек пациентами с COVID-19 превышает 50%, в частности в больницах города с COVID-19 находится 765 пациентов, в том числе 21 ребенок, с подозрением на коронавирусную болезнь госпитализированы 122 пациента, в том числе 19 детей.

"Такой мониторинг проводится ежедневно и каждый день мы работаем над тем, чтобы были соответствующие условия для медработников, чтобы было обеспечение кислородом пациентов", - сказала она.

Гинзбург подчеркнула, что заболеваемость COVID-19 в Киеве "начала расти с середины августа, когда люди начали возвращаться с отдыха из разных стран, не соблюдая при этом правила элементарной противоэпидемической безопасности".

"Мы констатируем каждый - я хочу акцентировать на этом внимание - рост заболеваемости. Это еще без гриппа", - сказала она.

Комментируя готовность Киева к началу учебного года Гинзбург отметила, что решения о том, как будет организован учебный процесс в конкретной школе, должен определять руководитель учебного заведения. "Какие-то классы по 15 учеников, есть классы по 35. В зависимости от условий, от количества учеников, наполнения классов каждый руководитель учебного заведения получил инструкции, в том числе от Минздрава, и все рекомендации, которые должны соблюдаться", ­ уточнила Гинзбург.

Вместе с тем она сообщила, что в настоящее время проведение обязательного ПЦР- или ИФА-тестирования работников учреждений образования не установлено.

"На сегодня обязательное тестирование на COVID-19 работников образования не предусмотрено. Есть только обязательное тестирование и иммуноферментный анализ на иммуноглобулины среди медицинских работников, четко выписан приказ, который предусматривает, что медики, которые непосредственно занимаются лечением ковидных больных, должны проходить ИФА-тестирование дважды в месяц, а остальные - один раз в месяц", - сказала она.

При этом Гинзбург отметила, что в Киеве показатель заболеваемости среди медиков снижается.

"Был пик, когда из всех заболевших более 10% были медики, но количество постепенно уменьшается, прежде всего потому что медработники начали работать более умело, научились правильно пользоваться СИЗ (средствами индивидуальной защиты – ИФ), стали более осмотрительными. Заболеваемость COVID-19 среди медиков в Киеве была одной из самых низких по Украине", - сказала она.

Гинзбург также заверила, что медучреждения Киева обеспечены медикаментами, необходимыми для пациентов с COVID-19.

"В летние месяцы были приобретены медикаменты, антибиотики, противовирусные препараты для лечения пациентов с COVID-19 больше чем на 100 млн грн. Больницы обеспечены, на складах есть резерв. Сейчас, после изменений в муниципальную программу "Здоровье киевлян", принимаются меры к приобретению дополнительных тестов для бесплатного тестирования медработников", - сказала она.

Глава департамента сообщила, что в Киеве увеличивается количество лабораторий, которые проводят ПЦР-исследования. Вместе с тем она призвала всех киевлян, в первую очередь входящих в группы риска, пройти вакцинацию от гриппа.

"Мы обращаемся к киевлянам, чтобы все группы риска - это дети, беременные, пожилые люди, люди, которые имеют соматическую патологию – сахарный диабет, ожирение, гипертоническую болезнь, другие сердечно-сосудистые заболевания - обязательно прошли вакцинацию против гриппа. Не исключено, что две инфекции – COVID-19 и ОРВИ - наложатся одна на другую, а предсказать, какие могут быть последствия, мы не можем. С точки зрения доказательной медицины вакцинация против гриппа работает, и мы такую возможность просто обязаны использовать", - сказала она.

При этом Гинзбург уточнила, что за средства бюджета от гриппа будут вакцинированы только медработники.

Она также отметила, что в настоящее время медработники, которые работают в учреждениях образования, являются работниками именно системы образования, а не системы здравоохранения.

"Уже более 10 лет действует приказ Минобразования, который устанавливает, что в штате учреждения образования должны быть медработники. При этом за повышение квалификации такого медработника отвечает руководитель учебного заведения, система здравоохранения к этому отношения не имеет и не несет ответственности за то, прошел ли такой сотрудник учреждения образования курсы повышения квалификации и аттестацию", - сказала она.