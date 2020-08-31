Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Бокуна арестовали на 15 суток

Сопредседатель стачечного комитета "Беларуськалия" Анатолий Бокун осужден на 15 суток административного ареста.

"Анатолий Бокун был осуждён на 15 суток ареста", - сообщил стачком в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе УВД Миноблисполкома заявили, что Бокун был задержан за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, в отношении него начат административный процесс.

Стачком "Беларуськалия" в понедельник сообщил о задержании своего лидера Анатолия Бокуна органами госбезопасности.

"Сегодня был задержан Анатолий Бокун управлением государственной безопасности и доставлен в РОВД", - говорится в сообщении в телеграм-канале стачкома.

17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и объявлении рабочими забастовки. Затем "Беларуськалий" несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО "Беларуськалий" работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастуют.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, Украины.

В середине минувшей недели руководство "Беларуськалия" сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей и в августе объем выпуска калийных удобрений превысит 1 млн тонн, что на 3% больше, чем в августе прошлого года.

Между тем, 27 августа аналитики Fitch Ratings заявили, что забастовочное движение на "Беларуськалии" может привести к сокращению экспорта из республики и увеличению спотовых цен, если забастовки будут продолжаться в течение длительного времени.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.