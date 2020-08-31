События

19:02 31.08.2020

В Днепре директор одного из коммунальных предприятий подозревается в нанесении убытков городу

1 мин читать
В Днепре директор одного из коммунальных предприятий подозревается в нанесении убытков городу

Служба безопасности Украины подозревает руководство одного из коммунальных предприятий Днепра в нанесении многомиллионных убытков государству при строительстве метрополитена, директору учреждения сообщили о подозрении, сообщил пресс-центр СБУ.

"В 2016 году предприятие подписало пятилетний контракт с иностранной компанией на сумму более 200 млн евро на завершение строительства городского метрополитена. Согласно контракту подрядчик должен также выполнять работы по обслуживанию действующих сооружений и проходок, такие как откачка грунтовых подземных вод, поддержка в безаварийном состоянии пройденных тоннелей и тому подобное. По данным следствия, эти работы обходились городу в сотни тысяч евро ежемесячно. Но фактически они проводились другой организацией по значительно меньшей стоимости в связи с отсутствием у подрядчика необходимых технических мощностей и ресурсов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году руководство предприятия способствовало искусственному увеличению стоимости контракта, что привело к произвольному перечисления почти 240 млн грн за еще не выполненные работы. Кроме того, в 2019 году чиновник перечислил подрядчику более 14 млн грн за работы, которые уже были выполнены и оплачены из бюджета ранее.

"За совершенную служебную халатность, которая привела к нанесению ущерба, руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Теги: #предприятие #сбу #днепр #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 29.08.2020
Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

Экс-чиновника "Нафтогаза" уличили в хищении миллионов

14:31 28.08.2020
СБУ пресекла работу канала нелегальной переправки мигрантов в страны Евросоюза

СБУ пресекла работу канала нелегальной переправки мигрантов в страны Евросоюза

17:53 27.08.2020
ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

17:32 27.08.2020
Глава СБУ инициировал запрет включения в избирательные списки на местных выборах иностранных граждан и коллаборационистов

Глава СБУ инициировал запрет включения в избирательные списки на местных выборах иностранных граждан и коллаборационистов

17:28 27.08.2020
СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн

СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн

17:26 27.08.2020
СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныци" почти на 60 млн грн

СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныци" почти на 60 млн грн

15:47 27.08.2020
СБУ обнаружила в Донецкой области схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный в 2014-15гг бойцами одного из добробатов

СБУ обнаружила в Донецкой области схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный в 2014-15гг бойцами одного из добробатов

08:20 27.08.2020
Прокуратура сообщила о подозрении черкащанину за кражу телефона у подростка

Прокуратура сообщила о подозрении черкащанину за кражу телефона у подростка

07:29 27.08.2020
"Слуга народа" представила кандидата в мэры Днепра

"Слуга народа" представила кандидата в мэры Днепра

14:44 26.08.2020
Филатов остается лидером электоральных симпатий в Днепре, Буряк в Запорожье – опрос

Филатов остается лидером электоральных симпатий в Днепре, Буряк в Запорожье – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме – пресс-служба

КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов: мы нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны

"Рено Украина" сменила главу правления

Советник по ІТ-трансформации Гостаможни Ентис претендует на должность замглавы ведомства - декларация

Киев с середины августа начал увеличивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 – глава департамента здравоохранения

Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Бокуна арестовали на 15 суток

Мариинский дворец открывается для экскурсий с 4 сентября - Минкультуры

У Кличко заявили о сохранении 15тыс. рабочих мест в Киеве благодаря программе помощи

Глава МИД Франции выступает за "третий путь" для Евросоюза, независимый от гегемонии США и Китая

МВД Беларуси: 173 человека задержаны на несанкционированных акциях в воскресенье

В суде по МН17 объявлен перерыв до 28 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА