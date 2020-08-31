У Кличко заявили о сохранении 15тыс. рабочих мест в Киеве благодаря программе помощи

Киев. 31 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Благодаря программе помощи по частичной безработице в Киеве сохранено почти 15 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на городской центр занятости.

"Одними из первых возможностью получить такую помощь воспользовались на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые вынуждены были остановить или сократить деятельность с объявлением карантина. Больше всего среди них туристических агентств, предприятий сферы торговли и услуг (в частности, парикмахерские, кинотеатры, ремонтные ателье и т.п.). Впоследствии правительство расширило круг потенциальных получателей помощи по частичной безработице, дополнив их физическими лицами-предпринимателями, которые являются страховыми лицами, но не используют наемный труд. Право на получение помощи получили и работники, которые находились в отпусках без сохранения заработной платы", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

В КГГА отмечают, что в последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановился, а затем уменьшились и объемы оказания помощи по частичной безработице. Так, в апреле статус безработного получили 9 438 человек, в мае – 5 431, в июне – 4 345, в июле – 4 140, в августе (данные на 28 августа) – 2 610. На сегодня статус безработного имеют 25 291 киевлянин.

"Зато выросли объемы трудоустройства. С начала года трудоустроено 8 000 человек, в частности, за период карантина – 5 719", - говорится в сообщении.