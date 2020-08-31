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18:24 31.08.2020

Глава МИД Франции выступает за "третий путь" для Евросоюза, независимый от гегемонии США и Китая

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Глава МИД Франции выступает за "третий путь" для Евросоюза, независимый от гегемонии США и Китая

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что в складывающихся международных условиях объединенная Европа должна найти свой особый, "третий", путь.

"Хотя некоторые полагают, что она обречена на отступление перед лицом якобы неизбежного подъема американо-китайской биполярности, Европа должна изобрести "третий путь", - заявил глава МИД в понедельник в Париже, выступая на семинаре послов Франции, посвященном французскому председательству в Совете ЕС в первой половине 2022 года.

Ле Дриан пригласил на это совещание своего германского коллегу Хайко Мааса, чтобы тот поделился опытом Германии в качестве председателя Совета ЕС.

"Сегодня французско-германское взаимодействие естественным образом еще более необходимо, чем когда-либо. В значительной степени это потому, что Европа ныне находится на распутье", - объяснил глава МИД Франции.

Министр отметил, что "солидарность для европейцев - это не просто слова", а конкретное взаимодействие стран.

Он выразил уверенность, что "европейцы могут действовать с целью защитить свою модель и своё видение мира, обладая очень сильным общим настроем, чтобы вместе с нашими партнерами замыслить по всему миру такой XXI век, который был бы желаемым".

По словам министра, необходимо усилить "европейский суверенитет", самостоятельно принимать решения, влияющие на будущее европейцев, в том, что касается промышленности, внутреннего рынка ЕС, внешней торговли, юридической защиты предприятий, оборонной политики Евросоюза, цифровых технологий.

"Слишком долго Европа выглядела как своего рода держава, теряющая своё влияние", - констатировал Ле Дриан.

Он добавил, что Европе необходимо вернуть себе роль мощной силы.

Теги: #сша #франция #ес #китай
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