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18:14 31.08.2020

МВД Беларуси: 173 человека задержаны на несанкционированных акциях в воскресенье

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МВД Беларуси: 173 человека задержаны на несанкционированных акциях в воскресенье

На несанкционированных акциях в Беларуси в минувшее воскресенье задержаны 173 человека, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержаны 173 человека", - проинформировала Чемоданова.

В воскресенье в Минске и регионах прошли очередные акции протеста. В столице по различным оценкам участие в акции приняли более 100 тыс. человек.

В свою очередь глава МВД Беларуси Юрий Караев сообщил, что в ходе протестных акции в республике пострадали более 130 сотрудников ведомства.

"На данный момент пострадавшие - 131 человек, 28 из них в госпитале", - сказал он в интервью телеканалу RT.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

Теги: #протест #беларусь
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