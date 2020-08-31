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18:14 31.08.2020

В суде по МН17 объявлен перерыв до 28 сентября

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В суде по МН17 объявлен перерыв до 28 сентября

В судебных слушаниях по делу МН17 объявлен перерыв до 28 сентября.

Об этом в понедельник в рамках возобновления очередного блока судебных заседания по делу МН17 объявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

Ранее в суде выступили представители родственников погибших в трагедии рейса МН17, а также защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова, проинформировав, что у них не было возможности провести личную встречу с подзащитным на территории России по причине пандемии коронавируса.

Как и ранее, слушания проходят в отсутствие всех обвиняемых – трех россиян – Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Теги: #мн17 #суд
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