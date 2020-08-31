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18:11 31.08.2020

Для проведения выборов в ОРДЛО пока что условий нет - Корниенко

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Для проведения выборов в ОРДЛО пока что условий нет - Корниенко

Условий для проведения местных выборов на территориях, неконтролируемых Украиной, нет, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Пока что нет условий безопасности для проведения выборов", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Отвечая на вопрос об возможных изменениях в постановление Верховной Рады о местных выборах и о его соответствии Минским договоренностям, которые инициирует глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, Корниенко сказал: "Я не вижу сейчас инициатив относительно этих изменений со стороны субъектов законодательных инициатив".

Теги: #корниенко #ордло #выборы
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