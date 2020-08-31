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18:08 31.08.2020

Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме – пресс-служба

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Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме – пресс-служба

Факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического его увольнения, говорится в заявлении, обнародованном пресс-центром Бюро в понедельник.

"Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник должен по закону выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ. Поэтому пока организация работает в штатном режиме", - говорится в заявлении.

В то же время, отмечают в НАБУ, наличие соответствующего решения Конституционного суда ставит под угрозу возможность назначения нового директора Бюро.

"Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону", - добавили в НАБУ.

Также в Бюро напоминают, что согласно ст.5 закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пока что полномочия директора Бюро прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью. Его нельзя уволить, а указ президента Украины о назначении не может быть отменен, кроме оснований, указанных в этой статье, среди которых отсутствует "признание указа президента Украины неконституционным". Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и предоставлять возможности для дальнейшего обжалования в суде как незаконное.

"Нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте с других законных оснований", - говорится в сообщении.

Артем Сытник назначен директором НАБУ 16 апреля 2015г как победителя открытого конкурса среди 176 кандидатов.

Как сообщалось, 28 августа Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ. Конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года

"Признать таким, который не соответствует Конституции Украины (является неконституционным), указ президента Украины "О назначении А.Сытника директором НАБУ" от 16 апреля 2015 года №218/2015", - говорится в решении КС.

Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.

Кроме того, это решение КС не распространяется на правоотношения, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.

Решение КС является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

В НАБУ назвали это решение политически мотивированным. Также в заявлении НАБУ речь идет о том, что Сытник остается руководителем Бюро. "Заметим, что несмотря на признание КС указа президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ неконституционным, оно не предполагает его автоматического освобождения. Закон Украины "О НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решения Конституционного суда среди них нет", – указали в НАБУ.

Теги: #набу #сытник
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