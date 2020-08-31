Усилия полиции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в первую очередь нужно направить на уличную наркоторговлю - Клименко

Усилия полиции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков прежде всего необходимо направить на борьбу с уличной наркоторговлей, также необходимо принять ряд законодательных изменений для более эффективного противодействия такого рода преступлениям, считает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В своей колонке для агентства "Интерфакс-Украина" Клименко написал, что, безусловно, важно перекрывать транснациональные каналы сбыта или транспортировку запрещённых препаратов. "Но я лично считаю, что в первую очередь мы должны направить свои усилия на преодоление "уличной " наркоторговли, от которой страдают сотни тысяч, а то и миллионы наших граждан", - отметил глава Нацполиции.

Он сообщил, что сначала года сотрудники Департамента борьбы с наркопреступностью изъяли почти 1000 кг наркотических и психотропных веществ, ликвидировали 54 лаборатории и 68 организованных групп, связанных с наркобизнесом.

По словам Клименко, для более эффективного раскрытия такого рода преступлений были изменены подходы в работе правоохранителей: от рядового "закладчика" наркотиков до организатора поставщика. Однако, как уточнил Клименко, это не означает отсутствие реакции полицейских на "мелких" наркоторговцев.

Глава Нацполиции признал, что в настоящее время стало сложнее выявлять преступные связи между членами наркогруппировок, поскольку заказ, продажа и доставка осуществляются через Интернет. По его словам, за сутки доход от незаконного сбыта наркотиков через Интернет в среднем составляет около 7 млн грн.

Для комплексного решения проблемы, как отметил глава Национальной полиции, необходим также ряд законодательных изменений. "Сейчас на рассмотрении в профильных комитетах Верховной Рады находится законопроект о внесении изменений в статью 183 Уголовного процессуального кодекса - "содержание под стражей". Он предполагает предоставление права следственному судье, суду не определять размер залога в уголовных производствах, открытых по сбыту наркотиков и психотропных веществ. Это означает, что фигуранты ... не смогут выйти на свободу, заплатив определенную сумму залога", - уточнил Клименко.

Кроме этого, по словам главы Нацполиции, необходимо введение законодательного механизма запрета оборота вещества "Насвай", которое сейчас не является официально наркотическим средством, но негативно влияет на здоровье подростков, которые склонны употреблять его.

Так же, как отметил руководитель Нацполиции, требует обновления и перечень ядовитых и сильнодействующих веществ.