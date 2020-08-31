КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

Конституционный суд Украины (КС) принял постановление, согласно которому рассмотрение рассмотрении дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пройдет на открытой части пленарного заседания КС 10 сентября.

Как сообщает секретариат КС, соответствующее постановление №34-у/2020 было принято 28 августа.

"КС считает необходимым рассмотреть это дело с участием представителей субъекта права на конституционное представление, Верховной Рады, президента Украины и с привлечением главы Верховного Суда, главы Высшего антикоррупционного суда, генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, главы Национального агентства по предупреждению коррупции, директора Государственного бюро расследований, и.о. директора НАБУ", - говорится в сообщении.