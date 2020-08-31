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17:41 31.08.2020

Большинство регионов "красной" зоны сообщило о дистанционной работе школ

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Большинство регионов "красной" зоны сообщило о дистанционной работе школ

Ривненская, Черновицкая и Тернопольская облгосадминистрации сообщили о дистанционной работе школ в регионах, отнесенных к "красной" зоне.

Речь идет, в частности, о городах Дубно и Острог, Костопольском и Радивиловском районах Ривненской области, городах Бережаны и Чертков, Бережанском районе Тернопольской области, а также городе Черновцы, Выжницком, Глыбоцком, Заставновском, Кицманском и Новоселицком районах Черновицкой области.

В то же время информации о дистанционном обучении в Ивано-Франковске, Калуше, Коломыи, Городенковском, Косовском и Тисменицком районах Ивано-Франковской области, а также Беляевке и Измаиле Одесской области нет, хотя регионы относятся к "красной" зоне.

В Волынской области регионы "оранжевой" зоны (Луцк, Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы) предусматривают смешанное обучение - образовательный процесс будет происходить частично в дистанционном режиме, учебные планы и программы будут согласовываться индивидуально с родительской и ученической общественностью. В Киево-Святошинском районе Киевской области, который также относится к "оранжевой" зоне школы обеспечили запасом средств индивидуальной защиты.

Согласно информации на сайтах облгосадминистраций, большинство школ в регионах готовы к началу учебного года – обеспечены бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты. В частности, Винницкая, Волынская, Донецкая, Полтавская, Киевская, Львовская ОГА указали, что провели проверку готовности заведений образования к учебному году.

Теги: #коронавирус #образование
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