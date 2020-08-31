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17:45 31.08.2020

Скончался экс-президент Индии, заразившийся COVID-19

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Бывший президент Индии Пранаб Мукерджи, у которого ранее в этом месяце диагностировали коронавирус COVID-19, скончался в возрасте 84 лет, сообщил в понедельник сын экс-президента Абхиджит Мукерджи.

"С болью в сердце сообщаю вам, что мой отец Шри Пранаб Мукерджи только что скончался, несмотря на все усилия врачей больницы и молитвы... людей со всей Индии. Я благодарю всех вас!" - написал его сын в своем твиттере.

Премьер страны Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с кончиной Мукерджи. "Индия скорбит о смерти Пранаба Мукерджи. Он оставил неизгладимый след на пути развития нашей страны. Превосходный ученый, выдающийся государственный деятель, им восхищались представители всего политического спектра и все слои общества", - написал Моди в твиттере.

Моди также выразил благодарность за "поддержку и благословение Мукерджи" с момента его вступления в должность премьер-министра в 2014 году.

Как сообщают индийские СМИ, в понедельник утром из госпиталя в Дели сообщили об ухудшении состояния экс-президента. У него случился септический шок на фоне легочной инфекции.

Мукерджи госпитализировали 10 августа, в тот день он перенес операцию по удалению тромба в головном мозге. В больнице у него также выявили коронавирус. Согласно сообщениям врачей, за последние дни у Мукерджи развились легочная инфекция и дисфункция почек.

Пранаб Мукерджи занимал пост президента Индии в 2012-2017 гг.

Теги: #коронавирус #индия
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