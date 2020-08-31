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17:04 31.08.2020

В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

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В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

В г.Люботин Харьковской области обнаружен тайник, где хранились почти 5кг тротила, 2,3тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс.патронов различного калибра и множество вспомогательных военных средств.

Как сообщает департамент стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины, оперативники харьковского УСР получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов области, после чего вместе со следователями следственного управления областной главка и работниками прокуратуры установили место тайника - гараж, которым длительное время пользовались представители одной из общественных организаций.

"Правоохранители с привлечением взрывотехнической службы провели санкционированный обыск и обнаружили многочисленное количество разнообразных боеприпасов. В частности, в подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа УЗРГМ и УЗИ, более 660 гранатометным выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателей, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом. Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 тыс.патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства", - говорится в сообщении ДСР.

Сейчас устанавливается происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного хранения боеприпасов и оружия.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

По информации источника, близкого к правоохранительным органам, гаражом пользовались члены организации "Патриоты - за життя". Получить официальное подтверждение или опровержение этой информации агентству не удалось.

Как сообщалось, вечером 27 августа вблизи Люботина на автодороге неизвестные заблокировали автомобилем Mitsubishi движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За життя", и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате пострадали и были госпитализированы 4 человека (трое с ранениями от травматического оружия, четвертый - с черепно-мозговой травмой).

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.15 п.1,7,12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В тот же вечер полиция задержала 14 человек в Красноградском районе Харьковской области. Всем им объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 и ч.15 п.1,7,12 ч.2 ст.115 УК Украины. Позже количество задержанных увеличилось до 16.

Теги: #тайник #боеприпасы #полиция #харьковская_область
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