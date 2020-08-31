Исследования наличия антител к COVID-19 среди школьников и учителей позволит обезопасить образовательный процесс – эксперт

Скрининговое исследование наличия антител к COVID-19 среди всех детей школьного возраста и преподавателей позволит обезопасить образовательный процесс в школах, считает доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Волянский.

"Действительно, дети гораздо реже болеют COVID-19 с клиническими проявлениями и у них значительно реже заболевание протекает в тяжелой форме. И дети, об этом надо все равно говорить, крайне редко умирают, летальность менее одной десятой процента, это менее одного из тысячи заболевших", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Волянский привел пример Скандинавии, где "в Швеции и Финляндии ни один ребенок не умер, при том, что в Швеции не вводили локдаун". Вместе с тем, по его словам, "при большом количестве заболевших детей летальные исходы все же могут быть", однако при правильной организации образовательного процесса этого можно избежать.

"Если мы рискуем жизнью хотя бы одного ребенка, то возникает вопрос, не надо ли отменять занятия (в школах - ИФ). Думаю, что правильный ответ – не отменять. Нужно применить все меры для максимальной защиты, но не блокировать процесс очного обучения. Карантин в отношении образования должен быть адаптивным не по географическим зонам, а адаптивным по группам риска для детей дошкольного возраста, которые посещают детские сады, школьников, студентов вузов и преподавательского состава. Идти в школу можно, но нужно, чтобы группы риска все-таки были дополнительно защищены. Сегодня в Украине об этом никто не говорит", - сказал Волянский.

Эксперт подчеркнул необходимость получения актуальной информации о состоянии здоровья детей и преподавателей и выявления внутри этой части населения групп риска.

"В целом дети легче и реже болеют, но это неоднородные группы. Есть дети с бронхиальной астмой, есть дети с пороками сердца, дети с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии и дети с заболеваниями в стадии обострения. Крайне важно эти группы выделить и усилить защиту тех детей, которые больше рискуют", - сказал он.

Волянский считает, что аналогичную работу необходимо провести и в отношении преподавателей.

"Есть преподаватели разного возраста, есть преподаватели с букетами хронических заболеваний, и, безусловно, для последних это очень серьезная зона риска, потому что у них летальность COVID может доходить до 10%, она не соизмерима с летальностью среди здоровых молодых людей, детей и подростков", - сказал он.

Комментируя возможности реализации такого подхода к организации образовательного процесса, он отметил, что основой для мониторинга состояния здоровья учащихся может быть стандартный медосмотр, который позволил бы оценить риски конкретного ребенка, "но медосмотр должен проводиться не формально, а полноценно, с реальным подключением узких специалистов, проведением лабораторных и функциональных исследований".

При этом он считает целесообразным для обеспечения большей безопасности образовательного процесса "обследовать всех школьников и преподавателей на наличие антител к COVID-19". В частности, проведение подобного обследования в ближайшие две недели эксперт инициирует в одной из школ Харькова. Он подчеркнул, что такие тесты, предполагающие забор крови, должны проводиться с согласия родителей учеников.

"Я жду, когда дети вернутся с каникул, чтобы мы получили разрешение от городского департамента здравоохранения, от городского департамента образования. Тогда мы увидим сколько процентов школьников и учителей имеют антитела", - сказал он.

Волянский прогнозирует, что в сентябре антитела к COVID-19 могут быть выявлены у 3-5% детей школьного возраста.

При этом он напомнил, что "в холодный период года растет заболеваемость респираторными инфекциями - вирусными, бактериальными и гриппом, что, безусловно, будет и в текущем сезоне".

"Мы понимаем, что возможно наслоение этих инфекций с коронавирусом и в холодное время года будет больше летальных исходов в связи с пневмонией, от этого никуда не уйти, но нужно минимизировать риски", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "Украина не прошла путь Испании или Франции, где уже около 20% имеют антитела и, говоря прямо, все самые слабые умерли".

"Во Франции сейчас идет мощная вторая волна, около 4-5 тыс. инфицированных, но умирают единицы. Болеет столько же, сколько в марте-апреле, но умирает в разы меньше, потому что самые слабые уже, к сожалению, ушли", - сказал он.

Эксперт позитивно оценил проделанную Минздравом работу по определению перечня мероприятий для борьбы с распространением COVID-19 в учебных заведениях, но считает, что его "стоило бы дополнить выделением категорий риска среди учащихся и преподавателей".

"Я еще раз акцентирую внимание на преподавателях, потому что мы боимся за здоровье детей и забываем о здоровье учителей, которые гораздо больше рискуют, потому что это взрослые, часто пожилые люди с хроническими заболеваниями", - сказал он.

При этом эксперт считает, что "официальные данные по количеству инфицированных очень резко отличаются от реальных: по официальным данным, у нас инфицировано 0,3% населения, а реально мы понимаем, что их в 5 или 10 раз больше, но сколько точно, мы не знаем".

"Нужно этих людей выявлять анализами на наличие антител, чтобы они знали свой статус, чтобы понимали, как они могут работать, обучать или учиться, опасны ли они для своих пожилых близких, для людей с хроническими заболеваниями и т.п. При условии, что наличие антител достоверно (например, выявлено двукратно), с переболевших можно снять маски. То есть информация о своем статусе важна", - подчеркнул Волянский.

По мнению эксперта, после проведения такой оценки Минздрав должен разработать рекомендации и мероприятия по обеспечению безопасности групп риска среди той части населения, которая задействована в образовательном процессе.