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16:10 31.08.2020

В судебном процессе по МН17 хотят выступить 76 родственников погибших -

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В судебном процессе по МН17 хотят выступить 76 родственников погибших -

В судебном процессе в деле по МН17 желание выступить в суде изъявили семьдесят шесть родственников погибших в этой трагедии.

Об этом в понедельник в суде, который проходит в судебном комплексе Схипхол, сообщил адвокат родных погибших Питер Лангстрат (Peter Langstraat).

"76 хотят выступить перед судом: 66 хотят это сделать непосредственно в суде, 10 – из других разных мест посредством прямой видео связи", - констатировал адвокат.

Лангстрат пояснил, что для тех, кто живет за границей, например, в Малайзии или Австралии, будет трудно быть непосредственно в суде, тем более в условиях, когда ситуация с пандемией коронавируса "закрыла мир под замок".

"Корона(вирус) влияет на возможности прилететь - все будет зависеть от условий. Поэтому может быть использована видеозапись. Причем 10 человек уже согласились сделать это именно таким образом, но при этом они не исключили, что смогут также и лично обратиться к суду. Детали будут известны со временем. Если ряд родственников не сможет прилететь, количество тех, кто захочет использовать эту возможность (видеообращение), возрастет. Некоторые из них думают, что не смогут выступить по причине возраста или болезней", - детализировал адвокат.

При этом он уточнил, что 55 человек хотят выступить на нидерландском языке, 20 – на английском и 1 – на немецком, для чего понадобится перевод.

Лангстрат предположил, что если каждый из желающих родственников будет говорить 15-20 минут, плюс понадобиться время, чтобы занять место в зале и еще дополнительное время на возможные эмоциональные моменты, то для каждого необходимо зарезервировать 25-30 минут.

"Это (выступление родственников) будет трудно не только для выступающих, но и для присутствующих. Принимая все во внимание, выглядит так, что в день сможет выступить десять человек", - подсчитал адвокат.

Кроме того, по его словам, уже 316 человек заявили, что хотят подать иски с целью компенсации.

"Это - предварительные числа, и мы не исключаем, что они могут измениться", - добавил он.

Другой представитель родственников, адвокат Арлетте Схэйнс (Arlette Schijns) в своем выступлении заявила, что участие родственников в суде – это "о справедливости, это о преступлении и наказании".

"Это - не гомогенная группа людей. Мы имеем дело с конкретными людьми, которые живут с ужасной потерей. Каждый (виновный в трагедии) несет индивидуальную ответственность за то, что он сделал", - отметила она.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Схэйнс сообщила, что представляет в суде 450 родственников погибших.

"Они хотят справедливости. Для них – это самое важное, а компенсация – это просто один из инструментов справедливости. Они хотят знать правду – что на самом деле случилось в тот день", - сказала адвокат.

Она также сообщила о намерении адвокатов родных сотрудничать с украинской адвокатской фирмой с целью ознакомления с украинским законодательством в части выплаты компенсации, так как преступление было совершено на территории Украины.

"Нам нужно знать, что украинское гражданское законодательство предусматривает в сфере компенсации. Мы будем сотрудничать с украинскими специалистами в этом вопросе для того, чтобы определиться с исками. Украинское законодательство будет основой для суда с тем, чтобы определиться с возможной компенсацией", - пояснила Схэйнс.

Адвокат также сообщила, что после ознакомления с украинским законодательством иски с целью взыскания компенсаций могут быть поданы в суд в феврале следующего года.

Теги: #мн17 #суд
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