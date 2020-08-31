Тысячи человек оказались заблокированы в поездах во Франции из-за проблем с электроэнергией

Около 2,5 тыс. пассажиров французских скоростных поездов оказались заблокированными в вагонах в ночь на понедельник в связи с перебоями с подачей электроэнергии, сообщает радиостанции "Франс-энфо".

В частности, один из поездов, направлявшийся в Париж, должен был прибыть во французскую столицу еще днем в воскресенье. В итоге пассажиры провели минувшую ночь в поезде и смогли добраться до пункта назначения лишь в понедельник.

В общей сложности ночь из-за сбоя в вагонах провели пассажиры четырех высокоскоростных поездов.

Национальный перевозчик Франции SNCF объяснил ситуацию "серией инцидентов с подачей электроэнергии", которые прервали движение железнодорожного транспорта на юго-западе Франции и в направлении Парижа.

В компании пообещали в качествен компенсации выплатить пассажирам тройной размер стоимости их билетов.

В SNCF начали внутреннее расследование, чтобы установить причины произошедшего сбоя.