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14:41 31.08.2020

Полиция Украины получила ряд доказательств невиновности нацгвардейца Маркива в убийстве итальянского журналиста Рокелли - Аваков

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Полиция Украины получила ряд доказательств невиновности нацгвардейца Маркива в убийстве итальянского журналиста Рокелли - Аваков

Полиция Украины в ходе расследования дела об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе в мае 2014 года получила ряд доказательств невиновности украинского нацгвардейца Виталия Маркива, заявляет глава МВД Украины Арсен Аваков и призывает итальянский суд принять во внимание эти доказательства.

"Хотим дать сигнал о нашей полной готовности сотрудничать с итальянскими правоохранителями… .призываем итальянский суд принять во внимание наши доказательства", - сказал Аваков в понедельник на брифинге в Киеве.

Он отметил, что следствие "установило ряд свидетелей, которые дают показания… провели ряд экспертиз и следственных экспериментов, которые дали убедительный результат - непричастности украинского военнослужащего Маркива к убийству Рокелли.

Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Рокелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

Предполагалось, что Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса заседание было отложено на неопределенный срок.

24 июля 2020г в МВД Украины сообщили, что обжалование приговора по делу Маркива начнется в сентябре. "Заседания суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана", - говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Так, в ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку Славянска.

Теги: #маркив #полиция #аваков
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