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14:21 31.08.2020

Трамп утвердил отсрочку по налоговым отчислениям в фонд соцстрахования с 1 сентября

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Трамп утвердил отсрочку по налоговым отчислениям в фонд соцстрахования с 1 сентября

Министерство финансов США приступило к реализации плана американского президента Дональда Трампа, в соответствии с которым гражданам страны предоставляется возможность отсрочки налоговых отчислений в фонд социального страхования до конца текущего года, пишет The Wall Street Journal.

В соответствии с планом, который коснется людей с годовой зарплатой менее $104 тыс., работодатели не должны удерживать налог в размере 6,2% с сотрудника, который примет решение воспользоваться возможностью отсрочки по уплате налога.

Налоговые отчисления, которые должны быть произведены в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года, будут перенесены на период с 1 января по 30 апреля 2021 года.

Трамп рассчитывает, что Конгресс примет решение о налоговых субсидиях для американцев в рамках следующего пакета мер поддержки экономики, что позволит компенсировать отсроченные выплаты. Однако если этого не произойдет, в следующем году работодатели будут удерживать с граждан вдвое больше налогов.

Работодатели восприняли план Трампа без энтузиазма. Они опасаются, что законодатели не сумеют договориться о новом пакете стимулов, в связи с чем налоговых субсидий для граждан не будет. Кроме того, существует риск, что сотрудник уволится до 2021 года, и компания не сможет компенсировать расходы за невыплаченный им налог.

Трамп, который обнародовал план отсрочки налоговых отчислений в фонд социального страхования в начала августа, обосновывает свое решение тем, что деньги, которые не пойдут на уплату налога, будут потрачены американцами на собственные нужды, что, по его мнению, должно обеспечить поддержку экономике.

Крупные деловые группы, обычно поддерживающие идеи Белого дома, назвали план Трампа нерабочим для работодателей и несправедливым для сотрудников, пишет Associated Press. В частности, они отмечают, что работодатели хотели бы избежать хлопот с переносом налоговых выплат.

"При этом понятно, что сотрудникам придется платить больше налогов, начиная с января, что нивелирует все преимущества, которые они получают сейчас, - отмечает эксперт торговой палаты США Нил Брэндли. - Сделать этот план рабочим может только изменение законодательства администрацией президента и Конгрессом".

Анализ, проведенный торговой палатой, показал, что американский служащий с зарплатой $75 тыс. в год будет получать на $179 больше каждые две недели до конца текущего года в случае отсрочки уплаты налога. Однако в следующем году ему придется заплатить дополнительно $1610 в виде налогов.

Сотрудники с зарплатой в $35 тыс. в год будут получать на $83 больше каждые две недели до конца этого года, а в следующем году будут вынуждены дополнительно заплатить $750 в виде налогов.

Тем временем, американская ассоциация пенсионеров (AARP) выражает обеспокоенность вероятным сокращением поступлений в фонд социального страхования в результате отсрочки отчислений налогов в этот фонд.

Теги: #сша #трамп
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