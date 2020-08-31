Ивано-Франковский горсовет требует от властей страны отмены "красной зоны" карантина для города

Депутаты Ивано-Франковского городского совета обратились к президенту Украины, министру здравоохранения и главе Ивано-Франковской облгосадминистрации с призывом отменить безосновательно введенный, по их мнению, "красный" уровень эпидемической опасности в городе.

В обращении, принятом на внеочередной 44 сессии Ивано-Франковского городского совета 31 августа и обнародованном на сайте горсовета, отмечается, что на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которое состоялось 27 августа, Ивано-Франковск без каких-либо понятных на то причин было отнесено к "красному" уровню эпидемической опасности, что привело к социально-экономической напряженности среди жителей и предпринимателей города.

"Красный" уровень эпидемической опасности влечет за собой целый ряд жестких ограничений, нарушающих конституционные права и свободы жителей нашего города и Ивано-Франковской ОТГ, а именно: запрет работы общественного транспорта, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, развлекательных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, учебных заведений и тому подобное. Прекращаются плановые госпитализации в городских больницах, ограничиваются массовые мероприятия. Это фактически парализует экономику города и несет угрозу ее полного уничтожения", - говорится в обращении.

После изучения данных о заболеваемости острой респираторной болезни COVID-19, депутаты горсовета хотят заметить, что Минздравом Украины был введен новый показатель, от которого комиссия ТЭБ и ЧС отталкивается, проводя карантинное зонирование. "А именно - заполнение койко-мест в больницах первой волны госпитализации. Для Ивано-Франковска этот показатель не является до конца объективным, ведь в больницах города, кроме местных жителей на лечение от COVID-19 находится немало жителей других населенных пунктов, которые не входят в Ивано-Франковскую ОТГ. Это связано с достаточно высоким уровнем медицинского обеспечения, которое предоставляется в нашем городе, а потому люди хотят проходить лечение именно здесь",- отмечают депутаты.

Кроме того, говорится в обращении депутатов горсовета, перед тем, как в Ивано-Франковске будет введен "красный" уровень карантинной угрозы, "хотим уведомить центральную власть о том, что Ивано-Франковск не получил средств из госбюджета на преодоление кризиса, причиненного предварительными карантинными ограничениями. И, наоборот, из-за изменений по налогам и сборам, из казны нашего города, в государственный бюджет было забрано около миллиарда гривень, что повлекло дополнительный экономический кризис в Ивано-Франковской ОТГ".

В горсовете подчеркивают, что прекращение работы значительного количества заведений субъектов предпринимательской деятельности приведет к тому, что большое количество жителей Ивано-Франковска останется без места работы и средств к существованию, что приведет к ощутимому ухудшению их материального положения.

Ограничение работы общественного транспорта приведет к еще одному коллапсу, ведь до мест работы не смогут добраться люди, чьи предприятия будут продолжать работу и в период усиленного карантина.

Как следствие, депутаты Ивано-Франковского горсовета, просят:

- в кратчайшие сроки отменить решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС от 27 августа, которым Ивано-Франковск был отнесен к "красного" уровня карантинной угрозе, как такого, что противоречит ст. 32 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней";

- отменить постановление Кабмина Украины от 22 июля № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", как такового, что противоречит статьям 7, 22, 42, 43 Конституции Украины;

- пересмотреть методику введения карантина и внедрения усиленных противоэпидемических мероприятий на территории Ивано-Франковска в соответствии с показателями заболеваемости COVID-19 определенных постановлением Кабмина от 22 июля № 641 (с изменениями).