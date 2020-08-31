С 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина – штаб ООС

В связи с введением усиленных противоэпидемических мероприятий на территории Украины, изменен режим функционирования контрольных пунктов въезда/выезда и порядок пропуска лиц, транспортных средств через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, сообщает в понедельник пресс-центр операции Объединенных сил.

"В условиях карантина пересечение линии разграничения проводится с соблюдением всех санитарных норм: температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. Пропуск лиц с временно оккупированной территории через КПВВ осуществляется при условии их согласия на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, проверки возможности установки электронного сервиса "Дий вдома" или предоставления согласия на обсервацию. В то же время пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2˚С и подтверждающих контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В пресс-центре обращают внимание, что с 1 сентября КПВВ переходят на осенний режим функционирования, поэтому пересечение лиц и транспортных средств линии разграничения будет осуществляться в период с 07.00 до 18.30. В направлении временно оккупированной территории пересечение контрольных пунктов въезда/выезда - до 18.00.

В частности, по осеннему графику будут функционировать КПВВ "Марьинка", КПВВ "Новотроицкое", КПВВ "Станица Луганская".