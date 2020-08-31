События

13:07 31.08.2020

С 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина – штаб ООС

1 мин читать
С 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина – штаб ООС

В связи с введением усиленных противоэпидемических мероприятий на территории Украины, изменен режим функционирования контрольных пунктов въезда/выезда и порядок пропуска лиц, транспортных средств через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, сообщает в понедельник пресс-центр операции Объединенных сил.

"В условиях карантина пересечение линии разграничения проводится с соблюдением всех санитарных норм: температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. Пропуск лиц с временно оккупированной территории через КПВВ осуществляется при условии их согласия на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, проверки возможности установки электронного сервиса "Дий вдома" или предоставления согласия на обсервацию. В то же время пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2˚С и подтверждающих контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В пресс-центре обращают внимание, что с 1 сентября КПВВ переходят на осенний режим функционирования, поэтому пересечение лиц и транспортных средств линии разграничения будет осуществляться в период с 07.00 до 18.30. В направлении временно оккупированной территории пересечение контрольных пунктов въезда/выезда - до 18.00.

В частности, по осеннему графику будут функционировать КПВВ "Марьинка", КПВВ "Новотроицкое", КПВВ "Станица Луганская".

Теги: #коронавирус #оос #кпвв #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:50 31.08.2020
Ивано-Франковский горсовет требует от властей страны отмены "красной зоны" карантина для города

Ивано-Франковский горсовет требует от властей страны отмены "красной зоны" карантина для города

13:24 31.08.2020
Нарушений режима тишины на Донбассе с начала суток не зафиксировано

Нарушений режима тишины на Донбассе с начала суток не зафиксировано

13:24 31.08.2020
В "Голосе" против предоставления особого статуса каким-либо территориям Украины – Рахманин

В "Голосе" против предоставления особого статуса каким-либо территориям Украины – Рахманин

11:52 31.08.2020
Первая отгрузка вакцин от коронавируса начнется в сентябре, вакцинация стартует в ноябре-декабре - глава Минздрава РФ

Первая отгрузка вакцин от коронавируса начнется в сентябре, вакцинация стартует в ноябре-декабре - глава Минздрава РФ

11:30 31.08.2020
Еще у 277 жителей Киева зафиксирован коронавирус, 6 больных умерли, 32 госпитализированы – Кличко

Еще у 277 жителей Киева зафиксирован коронавирус, 6 больных умерли, 32 госпитализированы – Кличко

10:37 31.08.2020
В ВСУ за сутки выявлены 7 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки выявлены 7 новых случаев COVID-19

10:05 31.08.2020
Количество заболевших Covid-19 за сутки выросло во всех регионах Украины

Количество заболевших Covid-19 за сутки выросло во всех регионах Украины

10:04 31.08.2020
У председателя Львовского облсовета выявлен коронавирус

У председателя Львовского облсовета выявлен коронавирус

09:32 31.08.2020
В Украине 2141 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки, 30 новых жертв вируса

В Украине 2141 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки, 30 новых жертв вируса

08:20 31.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25 млн, число жертв - 846 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25 млн, число жертв - 846 тыс. - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еще у 277 жителей Киева зафиксирован коронавирус, 6 больных умерли, 32 госпитализированы – Кличко

Количество заболевших Covid-19 за сутки выросло во всех регионах Украины

В Украине 2141 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки, 30 новых жертв вируса

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Херсонской области, а в Хмельницкой и Николаевской установлен рекорд суточной заболеваемости

В Украине 2 096 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 35 новых жертв вируса, 596 выздоровевших, всего сейчас болеет 59 813 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители АР Крым начали уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов - прокуратура

Трамп сообщил о "замечательном разговоре" с Абэ, покидающим пост премьера Японии

Российские наемники за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Глава Сената Чехии заплатит "высокую цену" за визит на Тайвань - глава МИД КНР

В Нидерландах начинается очередной блок судебный слушаний в деле по МН17

В Донецкой области за сутки выявили 2 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

Остановить насилие в городах под управлением демократов можно только с помощью силы, считает Трамп

В Китае за сутки 36 заражений COVID-19, все "завозные"

Правящая партия Черногории с небольшим перевесом опережает оппозиционную коалицию на парламентских выборах

В Ровенской области зафиксировали 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА