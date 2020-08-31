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11:30 31.08.2020

Еще у 277 жителей Киева зафиксирован коронавирус, 6 больных умерли, 32 госпитализированы – Кличко

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Еще у 277 жителей Киева зафиксирован коронавирус, 6 больных умерли, 32 госпитализированы – Кличко

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 277 человек, шесть заболевших скончались, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей. Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян. На сегодня в столице уже 13 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник.

Заболели 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет. 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет. 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13. Заболели в том числе и 9 медиков.

В больницы Киева попали 32 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4 339 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 63. В Дарницком – 38, Оболонском и Соломенском районах - по 33 случая. Не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, пользование антисептиком, избегание мест большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь! Берегите себя!", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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