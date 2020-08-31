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10:53 31.08.2020

Правоохранители АР Крым начали уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов - прокуратура

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Правоохранители АР Крым начали уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов - прокуратура

Прокуратура и полиция Автономной республики Крым начали уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов, которые проводятся на территории оккупированного полуострова Крым.

"Сегодня, 31 августа 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУ Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начало уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домах крымских татар (ч. 2 ст. 162 УК Украины)", - сообщает прокуратура АР Крым в соцсети Facebook.

Было установлено, что в Нижнегорском, Судакском и Советском районах оккупированного полуострова российские силовики проводят обыски в домах крымских татар. В частности, в с. Разливы Нижнегорского района проводится обыск в доме журналиста "Крымской солидарности" Айдера Кадырова. Самого Кадырова увезли в так называемое управление ФСБ в г. Симферополе.

Также сообщается об обысках в домах Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Энвера Топчи.

Теги: #крым #прокуратура
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