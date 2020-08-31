События

10:37 31.08.2020

В ВСУ за сутки выявлены 7 новых случаев COVID-19

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В ВСУ за сутки выявлены 7 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 7 новых случаев острой респираторной болезни COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"з них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медслужбы находятся 4 человека: двое военнослужащих и один сотрудник ВСУ в Одесской области, один сотрудник ВСУ в Тернопольской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 10:00 31 августа в ВСУ COVID-19 болеют 638 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1068 человек, 6 летальных случаев.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, – 700 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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